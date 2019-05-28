اليسيا تشارك متابعيها صور للاماكن التي زارتها للاسترخاء

بعد طمأنة محبيها عن حالتها الصحية ونفي الاخبار التي انتشرت عن سفرها للخارج بسبب عودة مرض السرطان لها، تحرص الفنانة إليسا على مشاركة متابعيها بتفاصيل رحلتها الى المانيا.

وتشارك النجمة اللبنانية متابعيها بمجموعة من الصور الطبيعية للاماكن التي زارتها للاسترخاء، وبدت في صورة بمفردها تستمتع بالمناظر الخلابة بهدف الاسترخاء، وكانت في غاية السعادة وبصحة جيدة في صورة اخرى مع احدى صديقاتها.

في حين رأى العديد من متابعيها انها تبدو شاحبة ومتعبة من خلال الصورة وتتصنع الابتسامة والفرح.

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وكانت اليسا ردت على بعض التعليقات المرتبطة بسفرها وحالتها الصحية من خلال صفحتها على تويتر، ونشرت تغريدة كتبت فيها: "أنا بخير. لا أجري عملية جراحية، إنما مجرد علاج عادي ليدي بسبب مضاعفات العمليات. لا داعي للقلق ولا للأخبار الخاطئة. بحبكن".

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