الفنانة دنيا بطمة تنشر صورة لوالدتها المحجبة

شاركت الفنانة دنيا بطمة متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة جديدة لها تجمعها بوالدتها السيدة لطيفة، ووجهت لها رسالة حب بمناسبة يوم الام.

ولفتت والدة الفنانة المغربية الانظار بحجابها ولون بشرتها السموراء، وتغز الكثير من متابعيها بأناقتها وانقسمت التعليقات بين من رأى شبهاً بينها وبين والدتها وبين من اعتبر ان أمها تفوقها جمالاً وهي لا تزال على طبيعتها ولم تضغط لأي عملية تجميل او حقن البوتوكس والفيلر.

ووجهت بطمة رسالة رقيقة لأمهات متابعيها قالت فيها: "كل عام وانتي نبع الحنان يا ماماتي. الله يحفظ لكم أمهاتكم ويرحم كل ام انتقلت الى رحمة الله".

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