الإعلامية مي العيدان تُهاجم الفنانة شمس الكويتية من جديد

مرة جديدة، هاجمت الإعلامية مي العيدان الفنانة شمس الكويتية من خلال برنامجها "كشف حساب"، واصفة إياها بأنها مطربة ملاهي ليلية تشجع الناس على المساكنة، حيث شاركت الاعلامية الكويتية متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" بمقطع فيديو لمواطنتها، وعلقت عليه بالقول: ”نهائيّا ما يسعدني كونك نجمة ملهى ليلى تجيبي اسمي على لسانك. ما أحب مغنيات النايت كلوب".

وأوضحت لأحد متابعيها من خلال ردها على بعض التعليقات قائلة "شمس تتكلم عن التصوف وتشجع على المساكنة والناس مثل الخيول نسوا إن الله كرمهم بالعقل ما يشغلونه".

يذكر أن الحرب الكلامية بدأت منذ سنوات بينهما، وكانت شمس رفضت التعليق على سؤال يتناول مهاجمة وانتقادات العيدان لها، مؤكدة انها ارقى من ان ترد ولا تنزل لهذا المستوى.

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الإعلامية الكويتية مي العيدان تكشف عن أصوالها غير العربية