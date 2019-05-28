"علاء الدين" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم "ديزني" الجديد "علاء الدين" شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي امتدت على ثلاثة أيام، محققًا 86 مليون دولار وفق شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، ومن المُتوقع أن تبلغ إيراداته 105 ملايين دولار بعد احتساب مبيعات تذاكر يوم الإثنين، وهو مجموع يتجاوز التقديرات السابقة التي كانت تتوقع 80 مليون دولار، وفقًا لمجلة "هوليوود ريبورتر".

ويشارك في هذا العمل الذي أخرجه غاي ريتشي، ويل سميث بدور الجني بينما يؤدي دور علاء الدين الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود ودور ياسمين الممثلة البريطانية نعومي سكوت.

وقد صورت أجزاء من فيلم الحركة والمغامرات "علاء الدين" المأخوذ عن فيلم الرسوم المتحرّكة الكلاسيكي من "ديزني"، العام 2017 في وادي رم ووادي الديسي في الصحراء جنوب الأردن.

وتدور أحداث الفيلم حول الشاب "علاء الدين" الذي يعيش في طرق المدينة والأميرة الجريئة "ياسمين" التي تصر على تقرير مصيرها بنفسها والجني الذي يخرج من مصباح سحري قديم ويمثّل لهما مفتاح المستقبل.

وحل في المركز الثاني فيلم "جون ويك: تشابتر 3 -بارابيلوم" بعدما كان في المركز الأول الأسبوع الماضي، وحقق إيرادات بلغت 24 مليون دولار.

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وجاء في المركز الثالث فيلم "أفنجرز: أندغايم" محققًا 16مليون دولار.

وفي المركز الرابع، جاء فيلم "بوكيمون:ديتيكتيف بيكاتشو" بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.

وذهب المركز الخامس إلى فيلم "برايتبورن" بإيرادات مجموعها 7 ملايين دولار.

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