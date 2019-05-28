لطيفة: رفضتُ "اخاصمك اه" وعشقتها بصوت نانسي

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""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة لطيفة أنها رفضت تقديم أغنية "اخاصمك اه" التي عُرِضَت عليها قبل أن تغنيها الفنانة نانسي عجرم، من قبل كاتبها الشاعر فوزي إبراهيم . مشيرةً إلى أنها لم تشعر بالحماس للأغنية بسبب النجاح الذي حققته أغنيتها "اصالحك وماله" التي كانت مطروحة في تلك الفترة. مؤكدة في الوقت نفسه أنها عشقت الأغنية عندما قدمتها نانسي عجرم التي تحبها كثيراً.

وأضافت خلال ظهورها في برنامج "عايشة شو" الذي تقدمه الاعلامية عائشة عثمان أنها تكره الندم والعتب مع الآخرين، بكنها تعاتب نفسها بسرّها وتصحح أخطائها كي لا تندم مجدداً. وكشفت أنها خافت من تقديم شخصية الفنانة الراحلة أسمهان في عملٍ فني ورفضت التجربة، ولم تندم عليها مطلقاً.

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واعتبرت أن ألبوم "أكثر من روحي" يشكِّل البداية الحقيقة في مشوارها الغنائي. فيما أكدت أن فيلم "سكوت حنصور" مع المخرج يوسف شاهين من أهم أعمالها في مجال التمثيل. ووصفت العمل بأنه مشروع عمرها الذي تحقق.

وأوضحت أنها تندم أحياناً لعدم تقديم أعمال درامية وسينمائية منذ مجيئها إلى مصر. لافتة إلى أنها لم تندم كذلك على تجربتها الدرامية في "كلمة سر" الذي لم تتقاضَ أجرها عنه حتى الآن بسبب الخلافات بين المنتج والقناة التي قامت بعرضه. واعتبرت أن التجربة الدرامية كانت ناجحة لأنها تلقت الكثير من العروض للمشاركة في الدراما لعدم عرضها، بالإضافة إلى شراء العمل من عدة محطات تليفزيونية.

ولفتت إلى أنها ربما تكون المغنية الوحيدة التي تقوم بإنتاج جميع ألبوماتها وتمتلك ما تغنيه منذ بدايتها الفنية وحتى الآن. مشيرة إلى أن تعاونها مع المنتج محسن جابر في الألبوم الوحيد الذي قدمت فيه أغنية "متروحش بعيد" كان سبباً في حصولها على "الميوزك أورد"، لكونه عاملها بكرم وأنفق كثيراً على هذه الأغنية ما جعلها الأعلى كلفةً بين أعمالها المصورة.

وكشفت أن فكرة برنامجها "حكايات لطيفة" في الإستعانة بنجم من نجوم الغناء جاءت بتوافق فريقي العمل من الانتاج والإعداد الذين اختاروها لتكون هي الفنانة الوحيدة في الحلقات وتقدم دويتو مختلف من أغنيات الزمن الجميل في كل حلقة.

واعتبرت لطيفة أن أحلام ونوال هما أفضل مطربات الخليج. لافتة إلى أنها التقت أحلام في المطار منذ فترة، وجلستا كعادتهما ليكون حديثهما كما في كل مرة جردة حساب. فيما نفت ان تكون قد انتقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي أكدت على أنها نجحت في التمثيل. مذكرة بأن "وهبي" قالت في تصريحاتٍ سابقة، أنها ليست مطربة لأن لها لون غنائي خاص بها. مشيرةً إلى أنها تحبها ولا تقصد الاساءة لها.