شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل تعرض إلين دى جنيريس لمحاولة الاعتداء الجنسى من زوج أمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المذيعة الشهيرة إلين دى جنيريس أنها تعرضت لمحاولة للاعتداء الجنسي من قبل زوج والدتها، في سن المراهقة ، لكن والدتها " بيتي " وهي إحدى الناجيات من سرطان الثدي لم تصدقها في البداية و ظلت معه لمدة 18 عاما ، و ذلك حسبما نشر موقع الديلى ميل وعدد اخر من المواقع الأمريكية.

فقد تظاهر زوج أمها بأنها يتحقق من ثدييها بحثا عن ورم أو شئ خوفا من اصابتها بالسرطان مثل والدتها ، وهو الامر الذي كرره زوج أمها عدة مرات ، وعندما كانت والدتها خارج المدينة حاول ان يكسر باب غرفتها لكنها استطاعت الهرب لأنها علمت أنه سيعتدي عليها ، وأكدت الين أنها في بداية الأمر لم تكن تريد أن تخبر والدتها حتي لا تنهي سعادتها.

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بينما أشارت الين أن والدتها الآن تعتذر عن كل شيء مرت هي به ، بينما اوضحت المذيعة الشهيرة أنها تشعر بالضيق الشديد من نفسها كونها لم تعلم كيف تتصرف في ذلك الحين كونها كانت تشعر بالضعف الشديد حيث لا يتعدي عمرها الـ15 عام .



الين في مرحلة المراهقة