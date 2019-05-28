شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل تعرض إلين دى جنيريس لمحاولة الاعتداء الجنسى من زوج أمها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المذيعة الشهيرة إلين دى جنيريس أنها تعرضت لمحاولة للاعتداء الجنسي من قبل زوج والدتها، في سن المراهقة ، لكن والدتها " بيتي " وهي إحدى الناجيات من سرطان الثدي لم تصدقها في البداية و ظلت معه لمدة 18 عاما ، و ذلك حسبما نشر موقع الديلى ميل وعدد اخر من المواقع الأمريكية.
فقد تظاهر زوج أمها بأنها يتحقق من ثدييها بحثا عن ورم أو شئ خوفا من اصابتها بالسرطان مثل والدتها ، وهو الامر الذي كرره زوج أمها عدة مرات ، وعندما كانت والدتها خارج المدينة حاول ان يكسر باب غرفتها لكنها استطاعت الهرب لأنها علمت أنه سيعتدي عليها ، وأكدت الين أنها في بداية الأمر لم تكن تريد أن تخبر والدتها حتي لا تنهي سعادتها.
بينما أشارت الين أن والدتها الآن تعتذر عن كل شيء مرت هي به ، بينما اوضحت المذيعة الشهيرة أنها تشعر بالضيق الشديد من نفسها كونها لم تعلم كيف تتصرف في ذلك الحين كونها كانت تشعر بالضعف الشديد حيث لا يتعدي عمرها الـ15 عام .
الين في مرحلة المراهقة
الين ووالدتها
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف تفاصيل تعرض إلين دى جنيريس لمحاولة الاعتداء الجنسى من زوج أمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.