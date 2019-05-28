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رواد "تويتر" يشيدون بدور سوزان نجم الدين فى "ابن أصول" مع حمادة هلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت الفنانة سوزان نجم الدين العديد من الإشادات النقدية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن أدائها لشخصية  "صولا"  والدة الفنان حمادة هلال، خلال أحداث مسلسل "ابن أصول"، والذى يعرض عبر شاشة قناة "dmc"، وأعربت "سوزان " عن سعادتها الغامرة بردود فعل الجمهور على المسلسل، كما تلقت إشادات واسعة عن  ضيفة شرف بمسلسل "كلبش3"، مع الفنان أمير كرارة.

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"ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سنيرجى، وبطولة حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، هبة حسن، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد كرارة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مع وجود بعض مشاهد الكوميديا.

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