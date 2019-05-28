شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إلغائها لحفلاتها.. كاردى بي تستعد لإطلاق أغنية جديدة اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من إعلان كاردي بي إلغاء حفلاتها الغنائية بسبب حاجتها للراحة بعد خضوعها لعمليات التجميل مثل تكبير الثدي وشفط الدهون ، كشف النجمة الشهيرة البالغة من العمر 26 عاما أنه بصدد إطلاق أغنية جديدة .

أغنية كاردي بي الجديدة تحمل اسم " Press " وكشفت أنه من المقرر أن يتم إطلاقها يوم الجمعة 31 مايو الجاري ، و هو الخبر الذي تداوله عدد كبير من محبي و عشاقي كاردي الذين أعلنوا بحماس عن انتظار إطلاق الاغنية .



النجمة كاردي بي