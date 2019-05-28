شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول صورها عارية.. إيجي إزيليا تلغى حساباتها على "تويتر" و "انستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت النجمة العالمية إيجي إزيليا صفحاتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" و "انستجرام " ، و هو ما صدم قطاع كبير من محبي ومعجبي إزيليا .

وجاء سبب إلغاء إيجي إزيليا ذات الـ 28 عام لحساباتها الشخصية بعد تسريب عدد من صورها العارية علي الأنترنت ، و حسب موقع " cnn " فكانت صور إزيليا العارية التقطت لها عام 2016 اثناء جلسة تصوير خاصة لمجلة " GQ " .

وقد شعرت نجمة البوب الاسترالية بالأحراج و الغضب بعد تسرب صورها العارية فقررت الابتعاد عن الانظار تماما .