شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتهائه من تصوير "كلبش 3".. أمير كرارة يستكمل تصوير حلقتين فى برنامجه "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء النجم أمير كرارة من تصوير مسلسل "كلبش3"، يستكمل تصوير حلقات برنامجه "سهرانين"، اليوم الثلاثاء باستوديو المسلمى بمنطقة المريوطية، خاصة وأن المتبقى من تصوير البرنامج حلقتين فقط الذى يذاع على قناة ON E.

برنامج "سهرانين" يقدمه أمير كرارة على شاشة ‪ON E‬، فى سهرة مع مجموعة مختلفة من الضيوف لمناقشة مواضيع اجتماعية متنوعة.

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من ناحية أخرى يشارك أمير كرارة بفيلم "كازابلانكا" بموسم عيد الفطر السينمائى وحقق برمو الفيلم نسب مشاهدة عالية على يوتيوب، ويعد الفيلم واحد من أبرز الأفلام التى تنافس بقوة على شباك تذاكر ويشاركه مجموعة كبيرة من نجوم مصر والوطن العربى، تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.