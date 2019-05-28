شكرا لقرائتكم خبر عن حفل غالية بن على اليوم بدار الأوبرا كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى اليوم الفنانة التونسية غالية بن على حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية، ضمن مجموعة حفلات بمناسبة شهر رمضان. غالية نشرت صورتها عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحفلة الليلة فى دار الأوبرا المصرية كاملة العدد.. شكرًا جزيلا .. يا مصر 10 آلأاف مرة .. والخبر الحلو إنها هتتذاع لايڤ على قناة النيل الثقافية .. ماخذة خاطر بمناسبة عيد الأم فى تونس وفرانسا".

غالية بن على غالية بن على مطربة تونسية ولدت فى بلجيكا، تميزت بأدائها للتراث العربى بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط و الثقافات الموسيقية المتنوعة، نالت شهرة كبيرة فى الغرب ولُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية، اتمت دراستها الجامعية فى بروكسل ( بلجيكا )، كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامناً مع تعمقها فى الموسيقى المصرية والسورية والعراقية وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص، تعرفت على عازف العود التونسى مفضل أدهوم عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربى عزالدين جازولى فى جولات فنية وأمسيات طربية فى أنحاء أوروبا كما قدمت عدداً من التجارب السينمائية، حصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008 والتى تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة لأفضل أغنية موسيقية فى العالم، قدمت العديد من الحفلات فى مصر ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.

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