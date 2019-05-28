محمد عبدالرحمن لمصراوي: تعدد الشخصيات في "الواد سيد الشحات" أمر مرهق.. وسعيد بردود الأفعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

لفت الفنان محمد عبدالرحمن -الشهير بـ"توتا"- أنظار الجمهور بدوره ضمن أحداث المسلسل الرمضاني "الواد سيد الشحات".

وقال "عبدالرحمن" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يستكمل حتى الآن تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل، في أحد الاستوديوهات بمنطقة شبرا منت.

وأكد أن سبب التصوير حتى الآن، يعود إلى كثرة الشخصيات التي تُعرض في المسلسل، وهو أمر مرهق ويحتاج لتجهيزات كبيرة.

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وأشار إلى أنه سعيد بردود الأفعال على المسلسل، خاصة أن الجمهور يعتبره من أفضل المسلسلات الكوميدية في دراما رمضان لهذا العام، كما لمس ردود فعل إيجابية من الشارع.

وأضاف: "حينما طلب مني أحمد فهمي، المشاركة في بطولة المسلسل لم أتردد ووافقت على الفور، فالمسلسل بطولة مشتركة، كما أن علاقة الصداقة القوية التي تربطني بفهمي جعلت الكواليس أفضل ما يمكن، وهو ما نعكس على الشاشة".

وعن تجربة نجوم مسرح مصر هذا العام، قال: "الحمد لله، كتب الله لنا التوفيق، وندين كلنا بالفضل للفنان أشرف عبدالباقي الذي قدمنا وآمن بموهبتنا، وأتمنى التوفيق لكل زملائي بمسرح مصر في أعمالهم التي تعرض حاليا".

مسلسل "الواد سيد الشحات" بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، بالإضافة لمجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل ومن إخراج أحمد الجندي.