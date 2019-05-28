عرض "الليلة الكبيرة" في ساحة الهناجر بالأوبرا

يقام عرض "الليلة الكبيرة" على ساحة الهناجر بالأوبرا يوميا لمدة أسبوعين، وذلك ضمن فعاليات "هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي، في تمام الساعة التاسعة مساء. يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي، في تمام الساعة التاسعة مساء. "الليلة الكبيرة " من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين ، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا.

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