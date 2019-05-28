اليوم.. يسرا اللوزي تنتهي من "قمر هادي"

تنتهي الفنانة يسرا اللوزي، اليوم من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "قمر هادي"، الذي تخوض من خلاله موسم دراما رمضان الحالي، ويُعرض يوميًا على شاشة ON E، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
تدور أحداث المسلسل حول هادي أبوالمكارم، الذي يجد نفسه فاقدًا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته
يذكر أن مسلسل "قمر هادي"، بطولة هاني سلامة، يسرا اللوزي، حمزة العايلي، هادي الجيار، آية سماحة، داليا مصطفى، محسن محيي الدين، هالة فاخر، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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