الليلة.. "الطوق والأسورة" على مسرح السلام

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، عرض "الطوق والأسورة" على مسرح السلام بشارع قصر العيني يوميا ماعدا السبت، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
" الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناةالأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران.
ويذكر أن العرض بطولة فاطمة محمد
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