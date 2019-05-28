الليلة.. "الطوق والأسورة" على مسرح السلام

يقام مساء اليوم، الثلاثاء، عرض "الطوق والأسورة" على مسرح السلام بشارع قصر العيني يوميا ماعدا السبت، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.

" الطوق و الأسورة" تدور أحداثه فى صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة

الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران.

ويذكر أن العرض بطولة فاطمة محمد

على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، إيمان حسين، فرح حاتم، نائل علي، غناء كرم مراد، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبد المنعم، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.