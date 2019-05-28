فيديو.. دنيا سمير غانم تكسر حاجز الـ200 ألف مشاهدة بأغنية "صباح الخير"

حققت أغنية "صباح الخير" للفنانة دنيا سمير غانم، 206,333 ألف مشاهدة، وذلك قبل مرور 24 ساعة على طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روزناما ريكوردز، علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان هشام جمال، توزيع مادي، مديرالتصوير حسام حبيب، والكليب من إخراج هشام جمال.
وتأتي أغنية الأطفال "صباح الخير"، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي يعرض حاليًا علي شاشة CBC في تمام الساعة
يذكر أن دنيا سمير غانم قدمت أيضًا خلال الحلقات السابقة من مسلسل "بدل الحدوته 3"، عددًا من الأغنيات التي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنية "يا أهل الصعيد" باللهجة الصعيدية، الدويتو الإستعراضي "أفرحوا للعروسين" مع الفنانة شيماء سيف، كما قدمت باللهجة الخليجية دويتو "تعال"، مع هشام جمال، وأغنية "إزاي البنات تحبك".
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