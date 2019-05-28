بالفيديو.. أمينة تطرح كليبها الجديد "اخلع" مع أمير يزبك

طرحت المطربة أمينة كليبها الجديد "اخلع"، والذي تقدمه مع المطرب، أمير يزبك، باللهجة اللبنانية على اليوتيوب، بعد انتهاء عمليات المونتاج والتجهيز التي تمت خلال شهر تقريبا قبل عرضه، مؤكدة سعادتها على خروج هذا العمل إلى النور، بعد عامين وأكثر من العمل عليه.

وقالت أمينة: "منذ عامين تقابلت مع أمير في بيروت أثناء استضافتي في أحد البرامج التلفزيونية، وبدأت الاتصالات بيننا بأن يجمعنا مشروع غنائي، وظلت رحلة البحث مستمرة حول موضوع

المشروع وشكله، حتى قدم لنا إيلي حنا كلمات أغنية "اخلع"، والتي أعجبتنا وقمنا بتسجيلها منذ 6 شهور".

تابعت: "سافرت إلى بيروت وانتهينا من تصويرها بعد أن قام أحمد بركات بتلحينها، ووزعها ماجد طاهر، وقام بعمل الإيقاعات الخاصة بها طوني عنقة، وتم تسجيلها في ستوديو إيلي سابا، وتم تصويرها مع المخرج إدوار بشعلاني".

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وأشارت أمينة "سعدت بهذه التجربة

خاصة وإنها المرة الثانية التي أغني فيها باللهجة اللبنانية بعد أن قدمت كليب "بلدنا" مع هشام الحاج منذ فترة، وحصلت بسببه على جائزة الموريكس دور كأحسن أغنية عربية".

وعلى الجانب الآخر تستعد أمينة لعدد من المشاريع الغنائية التي ستعد مفاجأة لجمهورها، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد النجاح الذي حققه ألبومها الجديد "اللي راحوا"، ويضم 10 أغنيات، منهم "سيدي، في شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانة، صاحبتي، وتعاونت فيه أمينة مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، ومنهم محمد رحيم، محمد يحيى، مدين، ملاك عادل، وغيرهم.