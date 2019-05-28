أصالة تستقبل عيد الفطر في السعودية والكويت

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلها الغنائي في الكويت، وذلك ضمن فعاليات إحتفالات عيد الفطر المبارك. ومن المقرر أن يقام الحفل ثالث أيام العيد الخميس الموافق 6 يونيو، بمشاركة الفنان أصيل أبو بكر، وذلك في مركز العيد الخميس الموافق 6 يونيو، بمشاركة الفنان أصيل أبو بكر، وذلك في مركزالشيخ جابر الاحمد الثقافي بالعاصمة الكويت. بالإضافة إلى حفلها الغنائي في السعودية يوم السبت الموافق 8 يونيو، بمشاركة الفنان حسين الجسمي في مدينة الدمام، ضمن احتفالات المملكة بعيد الفطر.

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