فن ومشاهير

بالصور.. خدعوك فقالوا "مقلب".. برنامجا مقالب يستهينان بعقليات المشاهدين

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يشهد شهر رمضان كل عام مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة حيث تنقسم بين برامج استضافة النجوم وبرامج المقالب الشهيرة مع الفنانين، وظهر مؤخرًا أيضًا بعض البرامج التي تحتوي على مقالب مع الجمهور.

وعلى الرغم من الشكوك التي يروجها دائمًا المشاهدين حول مصداقية هؤلاء البرامج،

إلا أنه لايجب أن نشمل بأن جميع برامج المقالب "مفبركة" فهناك برامج تعتمد على ردود فعل الجمهور بعد صدمتهم في موقف ما.

وفي نفس السياق تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الصور التي توضح

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أن برنامجي "كريزي تاكسي" الذي يقدمه الفنان إبراهيم السمان ويذاع على "يوتيوب"، و"الزفة" الذي يعرض عبر شاشة تلفزيون النهار يستعينون في بعض الحلقات من فنانون شباب لا يعتاد  الجمهور على وجههم عبر الشاشات، وموضحين أن هؤلاء الشباب يشاركان خلال الموسم الرمضان في بعض الأعمال ولكن بأدوار بسيطة.

 

وتستعرض "بوابة الوفد" مجموعة صور توضح استعانة هؤلاء البرامج بفنانين:

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