يشهد شهر رمضان كل عام مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة حيث تنقسم بين برامج استضافة النجوم وبرامج المقالب الشهيرة مع الفنانين، وظهر مؤخرًا أيضًا بعض البرامج التي تحتوي على مقالب مع الجمهور.
وعلى الرغم من الشكوك التي يروجها دائمًا المشاهدين حول مصداقية هؤلاء البرامج،إلا أنه لايجب أن نشمل بأن جميع برامج المقالب "مفبركة" فهناك برامج تعتمد على ردود فعل الجمهور بعد صدمتهم في موقف ما.
وفي نفس السياق تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الصور التي توضح
وتستعرض "بوابة الوفد" مجموعة صور توضح استعانة هؤلاء البرامج بفنانين:
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. خدعوك فقالوا "مقلب".. برنامجا مقالب يستهينان بعقليات المشاهدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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