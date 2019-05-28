كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حتى الحلقة الـ27.. ننشر تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسل "الزوجة 18" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينشر "الخليج 365 الفني" تفاصيل الحلقات الجديدة من مسلسل "الزوجة 18".

"الزوجة 18"، مسلسل كوميدي من بطولة حسن الرداد، يحكي عن المغامرات الرومانسية التي يعيشها زير نساء مشهور والتدابير غير المألوفة التي يعتمدها لإيقاع الفتيات في شِراك غرامه، ولكن تتبدّل الأحوال عندما تكتشف آخر ضحاياه حقيقته فتقرّر تلقينه درساً لا ينسى يجعله يستوعب قيمة الحب الحقيقي.

ملخص لأهم الأحداث من الحلقات:

الحلقة ٢٣

احباط كل خطط خميس السبتاوي بسبب ظهور فارس في الوقت المناسب، وتقرب فارس من فريدة سيغير الكثير من نواياها.

الحلقة ٢٤

تقع دهب في ورطة كبيرة بسبب معتمد. ماذا سيكون ردها وكيف ستتصرف معه؟

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الحلقة ٢٥

فارس وحمزة وجهان لعملة واحدة، وما يحدث مع ريم سيجعله يركز عليها أكثر.

الحلقة ٢٦

بورتوريكو بلد بعيدة وكبيرة لكن ليست كبيرة جدا على هايدي التي لن تضيع الفرصة عندما تكتشف الحقيقة.

الحلقة ٢٧

حمل دهب غيّر الكثير من حمزة وبعد أحداث هذه الحلقة سيكون من الواضح انه تغير نهائيًا.. للأفضل