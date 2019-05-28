كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عرض مسلسل "حكايتى" الحلقة 23 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مساء اليوم الثلاثاء على 3 قنوات فضائية، حيث يكون العرض الأول لها من خلال قناة

cbc

الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى

ON E

و

DMC

فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

مسلسل حكايتى بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.

تذاع الحلقة الـ23 من مسلسل حكايتي الذي تقوم به الفنانة ياسمين صبري،