كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على الرغم من عدم تقاضي أجرها حتى الآن.. لطيفة سعيدة بالمشاركة في "كلمة سر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة لطيفة، إنها سعيدة جداً بالمشاركة في مسلسل "كلمة سر" الذي شاركت فيه الفنان هشام سليم، وذلك على الرغم من عدم تقاضي أجرها حتى الآن، حيث أثيرت ازمة بين القناة العارضة للمسلسل وبين منتج المسلسل، حتى أن طاقم العمل ايضا لم يحصلوا على أجورهم مثل الفنانة لطيفة.

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وأضافت لطيفة خلال لقائها ببرنامج "عايشه شو" الذي يعرض عبر قناة النهار وقناة القاهرة والناس، أنها لم تشارك بإنتاج المسلسل وانها كانت تتمنى ذلك مشيرة إلى أنها تنتج البوماتها فقط، ايضا لم تتدخل الفنانة لطيفة في اختيار ايا من طاقم العمل، ولم تندم لطيفة بإنتاج او تملك شركة عالم الفن ألبوم واحد فقط لها وسعيدة باختيار البومي لـ world music award مع هذه الشركة.

برنامج "عايشة شو" يعرض يومياً على قناتي النهار والقاهرة والناس، وهو من برامج الـ hard talk الاسئلة الجريئة والساخنة.