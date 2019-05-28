كارول سماحة عائدة إلى سوريا

بعد عودة مهرجان "ليالي قلعة دمشق" ليمارس نشاطاته الفنية في دمشق، بعد عودة الهدوء النسبي إلى مناطقها، بدأ القيّمون على المهرجان بالتحضير لدورة هذا الصيف من خلال التعاقد مع أهم النجوم.

وكان قد غنّى في مهرجان العام الماضي كل من الفنانين مروان خوري وملحم زين.

حفلات هذا الصيف تنطلق في شهر يوليو المقبل، ويبدو أن النجوم اللبنانيين سيكون لهم نصيب من حفلاته.

فقد وصل الإتفاق بين الفنانة كارول سماحة والقائمين على الحدث الفني نهايته السعيدة، لكن المهرجان سيعلن عن تلك الحفلة أولاً.

يُذكر أن كارول غابت عن سوريا طوال سنوات الحرب، ولم تزرها أبداً. وتعتبر حفلتها المنتظرة بمثابة عودتها لسوريا بعد إنقطاع سنوات طويلة.