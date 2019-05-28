أسرار ماجدة الرومي ستكشف في هذا التاريخ

تستعد محطة mtv لعرض وثائقي عن النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، يحمل عموان "بكل فخر".

العمل بدأ التحضير له قبل عام ونصف العام، لكنّ العمل به تأخّر، إلى أن كشفت المحطّة أنّ الوثائقي سيعرض في عيد الفطر المقبل الذي يصادف الاسبوع المقبل.

ويضع المشرفون على الوثائق لمساتهم الاخيرة عليه وهو سيكون بمثابة تكريم للفنانة الكبيرة، من خلال الإضاءة على محطات مهمة في حياتها المهنية والشخصية.

ويتضمن الوثائقي العديد من المحطات في حياة الرومي، أبرزها تحضيراتها لحفلاتها وأعمالها الفنية.

كما ستطل ماجدة للتحدث عن مراحل حياتها الفنية وأبرز النقاط التي مرت بها.

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ستقدم العمل إلسا شرباتي، وسيعرض على مدى حلقة واحدة فقط، ستكشف أسراراً لم يعرفها الجمهور من قبل عن ماجدة الرومي.

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