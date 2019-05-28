منة شلبي: حياتي عمل درامي أرفض حذف أي مشهد منه

حلت الفنانة المصرية منة شلبي ضيفة على المذيعة إيناس سلامة الشواف، ببرنامج "دراما شخصية"، المذاع على راديو "NRJ Egypt"،وتحدّثت عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية، معترفة أنه لا يوجد في حياتها ما تخجل منه.

واعترفت بفضل المخرج رضوان الكاشف عليها، باعتباره أول من اكتشفها وعلّمها الصدق في التمثيل، ومنحت لقب "الأب الروحي" للنجم الراحل محمود عبد العزيز، الذي تبنّاها فنيًّا في أول عمل لها، وهو فيلم "الساحر"، وأكدت أنّ حياتها تصلح فيلمًا سينمائيًّا مليئًا بالتشويق والإثارة.

وأشارت منة إلى أنّ حياة أيّ شخص يمكن أن تتحول لعمل درامي، لأنّ رحلة الإنسان في الحياة من بدايتها وحتى النهاية، هي فيلم طويل.

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وأكدت منّة أنّ حياتها إذا تحولت إلى مسلسل يكون تصنيفه كتشويقي، وتابعت قائلة: الحياة بتفاجئنا ومش بنبقى عارفين إيه هيحصل بكره، حتى لو عندنا خطط.

وأوضحت منة شلبي، أنها تحب أن تلعب دور ضيف الشرف في حياة الناس، بشرط أن يكون الدور مؤثرًا، لافتة إلى أنّ أبطال حياتها الذين تتمنى استمرارهم للنهاية، هم والدتها وأصدقاؤها المقربون.

وقالت إنها تظهر ككومبارس في أيّ نقاش سياسي، لأنها لا تفهم فيها ولا تنشغل بها، ولا تستوعب حتى نصايح الناس بأنّ السياسة هي أسلوب في الحياة.

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ورفضت منة حذف أيّ مشهد من حياتها في المونتاج، لأنه لا يوجد ما تخجل منه، وأضافت: اتعلمت من كل الحاجات اللي عدّيت بيها، وأنافس نفسي فقط دائمًا وأريد التطور للأفضل.