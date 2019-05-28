أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه الأول بطريقة تثير الجدل

شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره ومحبيه، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديو «إنستقرام»، بصورة، ظهر من خلالها مع زوجته وهما يحتفلان بعيد زواجهما الأول، وعلّق أحمد الفيشاوي على الصورة، وقال: «عيد زواج سعيد حبي، أنتِ أفضل صديقة وشريكة، أنا أعشقك»، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه، فمنهم من أنتقده، ومنهم من حرص على تهنئته.

انتقادات عديدة للفيشاوي وزوجته

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وكان أحمد الفيشاوي قد أعلن زواجه من سيدة الأعمال ندى كامل، وهي الزيجة السادسة للفيشاوي الصغير، وقد انتقد كثيرًا بعد ظهوره بزوجته في مهرجان الجونة؛ بسبب ملابسها الجريئة للغاية.

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الجدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي يُعرض له حاليًا فيلم «122» الذي يشارك في بطولته بجانب طارق لطفي، أحمد داود، أمينة خليل ومحمد ممدوح، والذي حقق إيرادات تخطت الـ30 مليون جنيه.

أحمد الفيشاوي ينتهي من «ولاد رزق 2»

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وانتهى أحمد الفيشاوي، مؤخرًا، من تصوير كل مشاهده من فيلم «ولاد رزق»، الجزء الثاني، الذي يشارك في بطولته بجانب كوكبة من نجوم السينما المصرية، على رأسهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، خالد الصاوي، باسم سمرة، وغيرهم من نجوم الفن، ومن إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح جهيني، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد خلال موسم عيد الفطر المبارك.