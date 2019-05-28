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كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 02:56 مساءً - كشفت الفنانة التونسية لطيفة أن أغنية “أخصمك آه” للفنانة اللبنانية نانسي عجرم عرضها عليها كاتبها الشاعر فوزي إبراهيم قبل لكنها رفضتها، مضيفة أنها سعيدة جدًّا بالنجاح الذي حققته الأغنية بصوت عجرم، لأنها تحبها على المستوى الشخصي والفني.
ومن ناحية أخرى، تحدثت لطيفة عن حقيقة خلافها مع الفنانة الإماراتية احلام، حيث وصفت الخلافات بينهما بـ”الخاصة”، وأضافت في حديثها ضمن برنامج “عايشة شو” أنها التقت أحلام في المطار وتحدثتا سويًّا إلى أن زالت الخلافات بينهما.
وتابعت أنها تتبادل الزيارات مع أحلام، وتتناقشان في أمور كثيرة وتطبخان سويًّا.
وأيضاً أشارت لطيفة في الحلقة أنها سعيدة جداً بالمشاركة في مسلسل “كلمة سر” الذي شاركت فيه إلى جانب الممثل المصري هشام سليم، وذلك على الرغم من عدم تقاضي اجرها حتى الآن، حيث أثيرت ازمة بين القناة العارضة للمسلسل وبين منتج المسلسل، حتى أن طاقم العمل ايضا لم يحصلوا على أجورهم مثلها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا لطيفة: أغنية لـ نانسي عجرم عُرضت عليّ قبل وندمت عليها.. وماذا عن خلافها مع أحلام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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