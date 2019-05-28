لماذا أعادت mbc الدراما التركية الى شاشاتها بعد أن قاطعتها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 02:56 مساءً - منذ أشهر عديدة اعلنت شاشة mbc عن مقاطعة ​الدراما التركية​ كليا بعد ان كانت تعرض عددا كبيرا من المسلسلات التركية، وآخرها في ذلك الوقت كان مسلسل “جسور والجميلة” ومسلسل”في الداخل” الذي لم يتم إستكمال عرض حلقاته بعد القرار الذي صدر بالمقاطعة، حتى أن النجوم الاتراك الذين زاروا البلاد العربية غابت الـ mbc عن تغطية زياراتهم.

اما اليوم فعلى ما يبدو ان المياه عادت الى مجاريها، فقد بدأ الترويج على القناة لمسلسل “إصطدام” للنجم التركي كيفانش تاتليتوغ المعروف بإسم مهند.

ففي الوقت السابق تم اعتبار ان الدراما التركية تحتل مكان الدراما العربية، وتحول الاولى دون تطور الثانية، والاقبال الجماهيري الكبير على الدراما التركية يؤخر من تطور الدراما العربية، فما الذي تغير اليوم؟ وهل القرار السابق لم يجدِ نفعا؟