فن ومشاهير

17 فنانا يحيون 10 حفلات بالمملكة في عيد الفطر

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2019 02:56 مساءً - أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن برنامج الحفلات الخاص بها بالمملكة العربية في عيد الفطر .

حيث ستقوم بتنظيم 10 حفلات في مدن سعودية مختلفة هي : الدمام والرياض والطائف والأحساء .

وستكون الحفلات على مدار أربعة أيام بدءا من اليوم الخامس إلى اليوم الثامن من شهر يونيو المقبل .

وينطلق في اليوم الأول ( 5 يونيو ) حفلان .. الأول في الرياض ويحييه رابح صقر وأنغام والحفل الثاني يقام في مدينة الطائف ويحييه خالد عبد الرحمن ورامي عبد الله

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    وفي اليوم الثاني ( 6 يونيو ) تقام 3 حفلات .. الأولى في مدينة الطائف يحييها جابر الكاسر وحاتم العراقي .. والحفلة الثانية تقام في مدينة الرياض ويحييها الفنان محمد عبده .. والحفلة الثالثة تقام في مدينة الدمام ويحييها محمد حماقي ووليد الشامي .

وفي اليوم الثالث ( 7 يونيو ) يقام حفلان .. حيث تستقبل مدينة الأحساء عبد الله الرويشد ونوال الزغبي .. وتستقبل مدينة الدمام الفنان محمد عبده

وفي ختام الحفلات باليوم الأخير تقام 3 حفلات الأولى في الرياض ويحييها راشد الماجد وداليا مبارك .. والثانية في مدينة الأحساء ويحييها عبادة الجوهر وأصيل أبو بكر .. والأخيرة ستكون في مدينة الدمام مع أصالة وحسين الجسمي .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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