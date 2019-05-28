الشرطة تلاحق مصطفى شعبان في «أبو جبل»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة 21 من مسلسل أبو جبل، ملاحقة الشرطة ورئيس المباحث لحسن أبو جبل، ويجسده مصطفى شعبان، في كل مكان يذهب إليه، وذلك بعد اتهامه بحرق وسرقة منزله وقتل أطفاله أيضًا ولكن استطاع مصطفي شعبان الهروب من المراقبة التى وضعها رئيس مباحث القسم على المنطقة التى يجلس فيها، وذهب إلى مكان آخر، ورافقه “عطية” الذي يساعده ويلازمه في كل مكان.

وأخلت الأجهزة الأمنية سبيل “شعبان” بعد قرار النيابة، وبعد أن صارت الشكوك تحوم حول “حسن” وأنه هو الذى سرق الأموال، وأحرق المنزل وقرر “حسن” البحث عن دليل براءته، وكذلك البحث عن المتهم الحقيقى الذى قام بإشعال النيران فى المنزل وسرق الأموال، وذهب إلى ورشة لنسخ المفاتيح المشفرة، التى تم نسخ مفتاح منزله بها، وألزم صاحب الورشة بإحضار العامل الذى قام بعمل المفتاح.

ومن جانب آخر، حاول “رزق” مواساة شقيقه “سعد” بعد أن أجهضت “رحاب” زوجة “سعد” حملها إلا أن “سعد” انفعل على “رزق” بسبب حديثه عن “حسن” الذى خسر ولدين، وقام بصفعه على وجهه وهنا، قرر “رزق” ترك شقيقه وعدم البقاء معه والانفصال عنه تماما.

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وخلال الحلقة، ذهب “سعد” إلى رئيس المباحث للحصول على نصيبه من الأموال إلا أن رئيس المباحث اشترط عليه مساعدة المباحث فى القبض على “حسن” أخيه للحصول علي نصيبه .

وانتهت أحداث الحلقة على زيارة “حسن” لزوجته “مريم” فى بيت حماه، ومعرفته بأن زوجته حامل، وهنا ورد بلاغ لرئيس المباحث بأن “حسن” فى العباسية ويزور بيت حماه، وتحركت قوة أمنية للقبض عليه.

ويشارك في بطولة مسلسل “أبو جبل” مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع، والعمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.