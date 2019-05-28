نجوم الفن في حفل عيد ميلاد وليد منصور على السحور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقام المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور حفل سحور بمناسبة عيد ميلاده، دعا إليه عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع والرياضة.

وكان من بين الحضور الفنان خالد الصاوي وزوجته، والفنان إياد نصار، والفنان إيهاب توفيق، والفنان عصام كاريكا، والفنانة مي سليم، والفنانة راندا البحيري.

وحضرت الفنانة شذى، والفنان أحمد جمال، والفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والفنان أحمد عصام، والشاعر خالد تاج الدين.

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كما حضر هاني رمزي المدير العام لمنتخب مصر وحرمه هالة جرجس، والمستشار حسن شيندي، وطارق عبد المحسن.

وأشعل الفنان عصام كاريكا والفنان إيهاب توفيق الحفل بالعديد من أجمل أغانيهما احتفالا بعيد ميلاد المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور.

ومن ناحية أخرى يستعد المنتج وليد منصور لبدء الحملة الدعائية المكثفة لفيلم “كازابلانكا”، والذي من المقرر طرحه في عيد الفطر.

وفيلم “كازبلانكا” من بطولة كل من الفنان أمير كرارة، والفنانة غادة عادل، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان إياد نصار، ومن تأليف “هشام هلال”،و إخراج “بيتر ميمي”.