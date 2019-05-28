منة فضالي في ضيافة هاني البحيري وأسرته على الإفطار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبت الفنانة المصرية منة فضالي دعوة مصمم الأزياء هاني البحيري لتناول الإفطار معه ومع أسرته في منزلهم.

الفنانة المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الإفطار، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وظهرت في بعض الصور وهي تحمل عرائس رمضان الشهيرة: “بوجي وطمطم وبكار”.

منة أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “فطار هاني البحيري اخويا و صديق العمر ربنا يديمها علينا يا رب لمتنا وحبنا لبعض ودايما مجمع الحبايب والصحاب الحلويين.. انا بقي و بوجي و طمطم و بكار”.

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ومنة فضالي عرض لها مؤخرا وقبل شهر رمضان مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، بوسي، وميرفت أمين.

الفنانة المصرية تتغيب عن الموسم الدرامي لهذا العام، وأكدت أنه لم يتم عرض عمل مناسب عليها، بينما تشهد حالة من النشاط الفني خارج الموسم.

منة تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي يشارك به عدد من النجوم ومنهم جمال سليمان، ومحمد عادل، وصابرين، ومنى عبدالغني.

الفنانة الشابة عرض لها في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «سلسال الدم»، والذي شاركت به مع عدد من النجوم ومنهم عبلة كامل ورياض الخولي.