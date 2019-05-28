نجوم الفن والاعلام في حفل سحور روتانا السنوي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم حفل سحور روتانا السنوي بحضور كوكبة من نجوم العالم العربي، وذلك بفندق فورسيزونز نايل بلازا على ضفاف نيل القاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن منها الفنانة الهام شاهين, هالة صدقي ، محمد سعد ، عفاف شعيب، نرمين الفقي ، راند البحيري ، منة فضالي ، شريف منير ، خالد انور ، الراقصة الاستعراضية دينا ، أروى جودة ، جوليا شوشي ، مادلين طبر ، تامر عبد المنعم.

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كما حضر المخرج عمرو سلامة ، السيناريست وحيد حامد ، الأب بطرس دانيال ، حمدي المرغني ، كريم فهمي ، محمد السبكي ، محمد ثروت ، آسر ياسين ، زيزي عادل ، شيري عادل ، لبلبة ، كما حضر من نجوم الإعلام تامر أمين ، وعمرو عبد الحميد.

وتحرص مجموعة روتانا على تنظيم حفل سحور سنوي يجمع كل نجوم الوطن العربي في احتفاليه كبيرة، يشارك فيها نجوم كثيرون ويعبرون دائما عن سعادتهم البالغة وحرصهم على التواجد باستمرار في احتفالات روتانا.