نجوم الفن فى سحور المنتج عريان فهيم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك عدد من نجوم الفن والإعلام في سحور رجل الأعمال والمنتج عريان فهيم، والذي أقيم بفندق سميراميس.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن كل من نجوى فؤاد، وفاروق الفيشاوي، وسمير صبري، ونهال عنبر، وعبير منير، وصفوت غطاس وحرمه الفنانه سميرة أحمد، وشريف خيرالله، وكمال أبو رية، ومصمم الأزياء هاني البحيري، ومحسن عالم الدين، والمخرج عمر زهران، وشعبان عبدالرحيم، وخالد محمود، وناديه سلامة، ودكتور خالد عبدالجليل، والمنتج محمد زعزع، إيناس عزالدين، والملحن شريف حمدان، والمخرج محمد عبدالعزيز وحرمه وداليا محرم.

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ومن الكتاب والإعلاميين حضر طارق علام، وتامر أمين، والمصور الشهير عادل مبارز، وأسامة منير، والفنان شفيق الشايب، والمحامى عاصم فنديل، وهاني مهنى وحرمه ونيفين السلاموني، والمخرج أحمد البدري، والمخرج أحمد صقر، والمخرح أحمد يحيى، وغيرهم ممن تبادلوا التهانى مع عريان فهيم.

وأحيا الحفل كل من فاطمة عيد، وأحمد الشوكي، وماجد الصافي، وسهيل يزبك، ومجد القاسم.