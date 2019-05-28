محمود الليثي يشعل خيمة «الخديوي» بحفل كامل العدد في القاهرة الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى مساء الأحد، واحدة من السهرات الرمضانية التي حملت لافتة كامل العدد، وذلك داخل خيمة “سهراية” بفندق دوسيت القاهرة الجديدة .

الفنان المصري قدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها أغنية “بونبوناية” ، وأغنية “عم يا صياد” ، وأغنية “اذا كان قلبك كبير”، وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان.

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وكان ضمن الحضور الفنانة أميرة العايدي، ودانا أبو زيد، وتميز الحفل بالديكورات الفخمة وسط أجواء الهواء الطلق، والتنظيم بمواصفات لايف مبهرة ل نرمين سيف “ابروش”.

يذكر أن الفنان المصري محمود الليثي كان قد أحيا مؤخرا أجواء خيمة المعداوية بالمعادي، فى حضور العديد من الشخصيات العامة، ومحمد الصاوي صاحب الخيمة.

واستمتع الحضور على أنغام التخت الشرقي، واختتم الفنان محمود الليثي الحفل مع تفاعل الحضور على أنغام عدد كبير من أشهر أغانيه، منها أغاني: “بونبوناية وعبده ومحمود”، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الشعبية، والحفل تحت تنظيم أماني حافظ.