عمرو يوسف يمازح شقيقه في يوم ميلاد – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك النجم عمرو يوسف جمهوره، عبر حسابه الرسمي على “إنستقرام”، بصورة جمعته بشقيقه الأصغر الذي احتفل بيوم ميلاده أمس، وظهر عمرو يوسف وهو يرتدي جلبابًا أبيض اللون أهدته إياه والدته.

وعلق “عمرو”، على الصورة وقال: “بمناسبة عيد ميلادك لازم تعرف الحقيقة.. إحنا ملاقينكش على باب جامع زي ما أنا وأختك كنا بنقنعك وأنت صغير، حبيبي كل سنة وأنت طيب وناجح، عيد ميلاد علي أخويا”.

وأضاف: “ملحوظة: دي الصورة المعروفة لما الحاجة بترجع من الحج وتجبرنا نقيس الجلاليب وتصورنا ربنا ما يحرمنا منك ولا من جلاليبك”.

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وأنهى تعليقه قائلا: “ملحوظة أخيرة: أنا مش قصير بس علي 2 متر خمسة”.

الجدير بالذكر أن عمرو يوسف، انتهى من تصوير فيلم “أولاد رزق 2” الذي يشارك في بطولته بجانب أحمد عز، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، وأحمد داود.

ويستعد “عمرو”، لتصوير مسلسله الجديد “القائمة 36″، الذي كان سيخوض به السباق الرمضاني الجاري مع كوكبة من نجوم الدراما من بينهم محمود عبد المغني، عبير صبري، ونبيل الحلفاوي، ومن إنتاج شركة فنون مصر، ولكنه تأجل في اللحظات الأخيرة.