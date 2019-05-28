كاردي بي تزيّن ابنتها الرضيعة بمجوهرات من الألماس

متابعة بتجـــــــــــرد: أنفقت مغنية الراب الأميركية “كاردي بي” مبلغ 80 ألف دولار من أجل تزيين ابنتها Kulture البالغة من العمر عشرة أشهر بالماس. فقد تفاخرت الفنانة العالمية بمشترياتها في منشور عبر تطبيق انستغرام ، قبل أن تعود وتحذفه. إذ قامت كاردي بي البالغة من العمر 26 عامًا، بنشر فيديو لإبنتها وهي ترتدي إحدى الأساور الماسية الجديدة، وقالت: “إذا كنت أنا مزيّنة بالألماس فكذلك يجب أن تكون ابنتي”.

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