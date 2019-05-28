بالفيديو- النائب بهيّة الحريري تحتفي بأسرة مسلسل الباشا

لبّى فريق عمل مسلسل “الباشا” على رأسهم صاحب شركة مروى غروب المنتج مروان حداد، دعوة رئيسة كتلة المستقبل النيابية النائبة بهية الحريري للمشاركة في فاعليات “صيدا مدينة رمضانية” حيث جالوا في الوسط التجاري واحياء مدينة صيدا القديمة وذلك ضمن اجواء رمضانيّة مميزة تشهدها المدينة القديمة منذ مطلع الشهر الفضيل.

وكانت المحطة الأولى لفريق مسلسل “الباشا” مع النائبة بهية الحريري وقائد منطقة الجنوب الاقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين، د. ناصر حمّود رئيس تيار المستقبل في صيدا والجنوب، هبة حنينة مساعدة النائبة بهية الحريري، من أمام مبنى القصر البلدي للمدينة في ساحة النجمة حيث انطلقوا من هناك في جولة داخل السوق التجاري بدأت من خان الفرنج الذي كان مقراً للامير فخر الدين.

ثم جال الجميع في الأحياء القديمة في المدينة، وشملت الزيارة السوق التجاري مع بدء فتح محاله ليلاً منذ بدء فاعليات “صيدا مدينة رمضانية”.

ثم زاروا المعالم والبيوت التراثيّة القديمة من “دبانة” الى “صاصي” الى الحمام الجديد.

Advertisements

وبعد ان جال الجميع في أحياء مدينة صيدا القديمة وصلوا الى مطعم أثري قديم يحمل اسم “شرقي” حيث تناولوا طعام السحور ضمن أجواء رمضانيّة مميزة مليئة بالألفة والمحبة.

ويحقق مسلسل “الباشا” الذي يعرض عبر شاشة “الجديد” نسبة مشاهدة مرتفعة جداً متوفقاً على كل المسلسلات التي تعرض على الشاشات اللبنانية المنافسة ويحتل المرتبة الاولى لبنانياً.

ويستمر تصوير الجزء الثاني من المسلسل الذي ينتهي عرضه بعد شهر رمضان المبارك وقد انضم إليه وجوه جديدة منها جويل الفرن ويمنى شري وهو من كتابة رازي وردة، اخراج جورج روكز ويضم نخبة من الفنانين من لبنان وسوريا، نذكر منهم: رشيد عساف، نيكولا معوض، جيهان خماس، انور نور، رانيا عيسى، طوني نصير، باميلا نون، منال طحان، زياد صابر، جهاد ياسين، حسن حمدان، سهى قيقانو، جورج دياب، ايلي شلهوب وجمانه شمعون.

وقد واكب موقع “الخليج 365” أسرة مسلسل “الباشا” خلال زيارتهم الى صيدا حيث نقل الأجواء المميزة بين فريق العمل منذ الانطلاقة من بيروت حتى صيدا، شاهدوا فيديو الرحلة.