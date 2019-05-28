أمر غريب يحصل على “انستغرام” مجد موصللي

تفاجأ متابعو النجم مجد موصللي على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدًا عبر موقع “انستغرام” بنشر “موصللي” صورًا تتضمّن كلمات مقتضبة مثل: “بتمون، القلب يوقف، وعالروح ببصملك”، من دون شرح ما يقصده من خلال هذه المنشورات، الأمر الذي أثار “حشرية” المتابعين الذين راحوا يتساءلون حول السبب وراء هذه الصور والمقصود منها، في حين راح البعض يعلّق قائلا: “نحن بالانتظار.. وسوف يكون عملاً مميزاً” وغيرها، متمنين له دوام النجاح في كل الأعمال التي يقدّمها. فماذا يحضّر مجد موصللي لجمهوره؟!

يذكر أن موقع “الخليج 365” كان قد نشر في وقت سابق عن تعاون مشترك سيجمع بين النجم مجد موصللي، والمخرجة هيفا الفقيه من انتاج شركة تايغا للإنتاج السيد اميل بربري، حيث من المتوقع ان يصدر عملاً فنيًا لموصللي من توقيع فقيه قريباً جداً.