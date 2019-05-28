خاص- رولا حمادة: اتعاطف مع سوزان ومشاهدي مع رفيق علي احمد لها نكهة خاصة

اشارت الممثلة القديرة رولا حمادة الى أنها لا ترى “سوزان” شريرة في مسلسل “خمسة ونص”، بل أن الظروف التي وُضعت فيها نتيجة فعل وردّة فعل.

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وشدّدت في حديث خاص مع “الخليج 365” إلى أنها تتعاطف مع شخصية “سوزان” التي تلعبها في خمسة ونص”، لأن كل إنسان لديه مبرر على أفعاله، فلا يمكن لأي شخص أن يكره أحداً بشكل كامل فدائماً ما يجد له مبرراً وعذراً.

وأكّدت عبر “الخليج 365” الى أنها راضيّة على نتيجة المسلسل وتتابعه يومياً بالإضافة الى أنها تتابع عدة مسلسلات تعرض على القنوات اللبنانية، جميعها جميلة وتتحدث عن قضايا مهمة موجودة في البلد.

وحول الانسجام الواضح في التمثيل بينها وبين الفنان القدير رفيق علي أحمد، أكّدت “حمادة” الى أن علاقة مودّة كبيرة تجمعها معه على المستويين الشخصي والمهني وهذا ما ينعكس على الشاشة خاصة أنهما يتحدثان بشكل متواصل قبل التصوير لذا كل مشاهدهما لها نكهة خاصة.