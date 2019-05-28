عمرو راضي: عملت حاجات كتير غلط على الإنترنت.. شادي سرور "متلخبط نفسيًا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال المدوّن الإلكتروني المصري عمرو راضي: إن من أسباب تعرض "اليوتيوبر" شادي سرور للانتقادات من الجمهور هو الشهرة التي حصل عليها وهو في سن الـ 17 عامًا، موضحًا أن شادي من أوائل الناس التي قدمت فيديوهات بطريقة السيلفي وبالتالي حصل على شهرة واسعة.

وأضاف في لقاء خاص مع "فوشيا" أن مشكلة شادي سرور هي أنه شخصية منطوية جدًا، حيث لم يشارك في أي حفل أو مهرجان يتم دعوته إليه.

وأشار راضي إلى أن الحصول على الشهرة والنجومية في سن صغيرة ودون خبرة تجعل الشخص يتصرف بشكل غير متزن وتسبب له مشاكل اجتماعية ونفسية.

وتحدث المدون الإلكتروني المصري عمرو راضي في فيديو "فوشيا" عن العديد من المواقف الطريفه التي حدثت بينه وبين جمهوره بسبب برنامجه "إكس" وكيف بدأ مشواره في عالم السوشال ميديا.