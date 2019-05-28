ريهانا تستعين بوالدتها للترويج لمجموعتها على إنستغرام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد إطلاقها مؤخرًا، ستصبح مجموعة أزياء "فينتي" لـ"ريهانا" متاحة للشراء عبر الإنترنت يوم الأربعاء، وكما هو متوقع، تستعد "ريهانا" لذلك اليوم بالترويج لمجموعتها بكثافة وعلى طريقتها الخاصة.

أشعلت "ريهانا" حماس معجبيها بترويجها لمجموعتها على "إنستغرام" ولكنها هذه المرة قدمت مفاجأة أخرى، وهي والدتها.

بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، استعانت "ريهانا" بوالدتها "مونيكا" للترويج لمجموعتها، ونشرت صورتين لهما على "إنستغرام"، حيث بدت كل منهما في غاية الجاذبية والعصرية أيضًا.

ارتدت "ريهانا" تنورة قصيرة بلون التان ونسقتها مع جاكيت فضفاض باللون نفسه، من مجموعتها "فينتي"، وأكملت إطلالتها بتوب وسنيكرز أبيض، مع تسريحة ونظارات عصرية.

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بينما بدا وكأن والدتها تنافسها في الجاذبية، إذ ارتدت فستانًا جميلاً ذا طبقات ومزينًا بنقشات الورود، بالإضافة إلى حذاء جذاب ذي سيور، كما ارتدت نظارات مثل ريهانا، وتميزت بتسريحتها البيكسي العصرية، لتبدو الأم وابنتها وكأنهما شقيقتان.

تقدم "ريهانا" في مجموعتها "فينتي"، كل ما تحتاجه السيدات من أزياء وأحذية وإكسسوارات ونظارات شمسية، وغيرها من القطع، والتي كشفت لمحة عنها خلال افتتاح متجرها في باريس يوم الجمعة.

وتتميز المجموعة بتصاميم جينز متنوعة بألوان مختلفة، بما في ذلك الأبيض والوردي والتان وغيرها، كما أن مجموعتها مستوحاه من الأزياء الرجالية.

يجدر بالذكر أن "ريهانا" أطلقت مجموعتها بالتعاون مع شركة "أل في أم أش-مويت هنسي لوي فيتون".