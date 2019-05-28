اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من القاهرة: تفاعل محبو الفنانة الشابة ماريتا الحلاني مع الفيديو الغنائي الذي سجلته مع شقيقها "الوليد" لتحصد ما يقارب الربع مليون مشاهدة وتعليقات الثناء من متابعيها الذين أشادوا بهما كثنائي يؤدي هذه الأغنية بطريقةٍ عفوية.

والأغنية هي "أزمة ثقة" للفنان ناصيف زيتون والشارة المعتمدة لمسلسل "الهيبة_الحصاد".

فيما يلي رابط الفيديو من صفحتها على "إنسنغرام":

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا الحلاني تُغنّي شارة الهيبة مع شقيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.