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شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا تورنر تخطف الأضواء بعرض فيلم " X-Men: Dark Phoenix " فى سيول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت أمس النجمة العالمية صوفيا تورنر عشاقها ومحبيها، وذلك خلال حضورها عرض فيلم " X-Men: Dark Phoenix " في سيول بكوريا الجنوبية ، كما حضر العرض مايكل فاسبندر و ايفان بيترز و سيمون كينبرج .
ظهرت صوفيا ذات الـ 23 عام بطلة " Game of Thrones " علي السجادة الحمراء مرتديه فستان ذو تصميم مثير باللونين الاسود و الفضي حمل إمضاء دار أزياء " Louis Vuitton " .
حرصت صوفيا علي التقاط عدد كبير من الصور التذكارية مع معجبيها الذين كانوا في انتظار لحظة وصولها .
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