شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان فى الأراضى المقدسة بعد انتهاء تصوير مسلسله " أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كعادته كل عام يتوجه النجم مصطفى شعبان للأراضي المقدسة بعد انتهاء تصوير مسلسله " أبو جبل " لقضاء العمرة فى العشر الأواخر من شهر رمضان .

مسلسل "أبو جبل" ما زال المسلسل الأهم في دراما رمضان والمتصدر يوميا قائمة الأكثر بحثا على جوجل مصر "تريند " خاصة أن احداثه تزداد سخونة يوميا، فما زالت الشرطة ورئيس المباحث يلاحقان حسن أبو جبل في كل مكان يذهب إليه بعد اتهامه بحرق وسرقة منزله وقتل أطفاله أيضًا، ولكن استطاع مصطفي شعبان الهروب من المراقبة التى وضعها رئيس مباحث القسم على المنطقة التى يجلس فيها، وذهب إلى مكان آخر، ورافقه "عطية" الذي يساعده ويلازمه في كل مكان.

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وانتهت أحداث الحلقة الأخيرة على زيارة "حسن" لزوجته "مريم" فى بيت حماه، ومعرفته بأن زوجته حامل، وهنا ورد بلاغ لرئيس المباحث بأن "حسن" فى العباسية ويزور بيت حماه، وتحركت قوة أمنية للقبض عليه. ولم يتبين ما إذا كان الأمن سوف يتمكن من القبض على "حسن" أم أنه سيتمكن من الهرب، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح ومن بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.