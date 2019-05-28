شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة فى صورة جديدة لها: "ملاقوش فى الذهب عيب قالوا بيتعب العينين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي، وكتبت قائلة:" لا تبالي بما يقولون لم يجدوا في الذهب عيب فقالوا بريقه يتعب العيون".

وتشارك الفنانة حلا شيحة فى بطولة مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، فى السباق الرمضاني الحالى، والذي يذاع يوميًا طوال أيام شهر رمضان على قنوات Dmc.

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وشهدت الحلقة الـ 22 من المسلسل محاولة محمود حجازى "عبد الحليم" نصيحة "زلزال" محمد رمضان بأن يركز في مستقبله بدلاً من أي شىء، وحاول استفزازه، ورد عليه "زلزال" بنفس الطريقة وقال له إن "أمل"، هنادى مهنى زوجته أتت من وراءه وأنه سيناديها فورًا.

وتوالت الأحداث بأن "لمياء"، منى عبد الغنى أبلغت "خليل كتخا" ماجد المصرى زوجها بأن ابنته "أمل" هنادى مهنى ، ذهبت لـ"محمد حربى "زلزال" لتعزيه وغضب "خليل"، وحاول "عبد الحليم"، تهدئة الأمر بينه وبين زوجته وطلب منها أن تذهب معه لمنزلهما ولكنها رفضت حتى جاء "خليل" والدها وغادرت معه.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.