شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت إريانا جراند عن تمثالها المثير للجدل الموجود بمتحف مدام توسو ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمجرد أن كُشف الستار مؤخرا عن التمثال الشمعي للنجمة العالمية إريانا جراند والموجود في متحف مدام توسو "Madame Tussauds " في لندن، كانت كل التعليقات سلبية ومنتقدة للتمثال الذي ظهر بعيد الملامح عن النجمة الشابة ذات الـ 25 عاما .

ويبدو أن رأي النجمة الامريكية إريانا جراند قررت أن تثير الجدل من جديد بشأن التمثال ، حيث علقت جراند علي احدي المنشورات الموجودة علي موقع " إنستجرام " مؤكده أنها فقط تريد أن تتحدث و هو ما جعل وجود انقسام حول رأي جراند الغير واضح فالبعض أكد ان جراند تريد أن تنتقد التمثال بعيد الشبة تماما عنها وكل المشترك بينها و بين التمثال هو الشر الطويل و رسومات " التاتو ".

بينما وجد آخرون أن تعليق اريانا يعني مدى رضائها عن التمثال وينقصه فقط أن يتحدث.

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اريانا جراند و تمثالها



ماذا قالت اريانا