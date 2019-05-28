شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تحيى حفل عيد الفطر فى الكويت 6 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الفنانة أصالة ، عن إحيائها حفل غنائى فى الكويت بمناسبة عيد الفطر، يوم الجمعة 6 يونيو المقبل، وذلك فى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافى، ويشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر .

وآخر أعمال أصالة أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها المطرب لى موقع يوتيوب منذ نحو شهر ونصف، حيث نالت الأغنية إعجاب الجمهور فى مصر والوطن العربى، الأغنية من كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع على فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.

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وتعمل حاليا أصالة على التجهيزات النهائية لألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبل، إذ تتعاون مع العديد من الشعراء والملحنين.