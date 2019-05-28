شكرا لقرائتكم خبر عن 112 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin في الأسبوع الأول داخل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الخيال العلمي Aladdin بطولة النجم العالمي ويل سميث والنجمة ذات الأصول مصرية مينا مسعود، في تصدر شباك التذاكر داخل أمريكا الشمالية في افتتاح الأسبوع الأول من عرضه. وحصد الفيلم الجديد لشركة ديزني إيرادات عالمياً وصلت لـ 112مليون دولار داخل أمريكا الشمالية فى 4776 صالة عرض، ليتصدر شباك التذاكر ويطيح بفيلم john wick الذي تصدر الأسبوع الماضي شباك التذاكر بإيرادات 182 مليون دولار عالمياً. Advertisements وبحسب المؤشرات الجديدة التي توقعتها الكثير من المواقع فأن فيلم Aladdin الذي تكلف إنتاجه 187 مليون دولار، نجح فى الوصول لـ 230 مليون دولار إيرادات عالمياً خلال خمسة ايام. يذكر أن فيلم Aladdin يشارك فى بطولته الممثل الكندى المصرى الأصل مينا مسعود، الذى يجسد شخصية Aladdin، والنجمة نعومى سكوت فى دور Jasmine حبيبة علاء الدين، والنجم العالمى ويل سميث الذى يؤدى دور شخصية Genie.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 112 مليون دولار إيرادات فيلم Aladdin في الأسبوع الأول داخل أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.