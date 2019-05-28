شاهد بالصور.. كاردى بى بدون مكياج أو تصفيف شعر "صادمة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاردي بي تحاول دائما التواصل مع محبيها و معجبيها عبر صفحتها الشخصية بـ "انستجرام " وذلك حتى في وقت اهتمامها بنفسها .
فقد نشرت كاردي بي البالغة من العمر 26 عام علي الـ stories الخاصة بصفحتها علي " انستجرام" بعض المتقطفات التي تظهرها بدون مكياج أو تصفيف شعر، وهو الأمر الذي يجده الكثيرون بانه غريب علي كاردي بي التي تظهر دائما بـ " full makeup " و شعر مستعار بالوان مختلفة و خاطفة للأنظار .
ثم ظهرت كاردي بي بصورة اخري و هي تستخدم " السشوار أو مجفف الشعر " لكي تبدو أكثر جمالا وبريقا.
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كاردي 1 (2)
كاردي 1 (3)
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