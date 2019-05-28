شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. كاردى بى بدون مكياج أو تصفيف شعر "صادمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية كاردي بي تحاول دائما التواصل مع محبيها و معجبيها عبر صفحتها الشخصية بـ "انستجرام " وذلك حتى في وقت اهتمامها بنفسها .

فقد نشرت كاردي بي البالغة من العمر 26 عام علي الـ stories الخاصة بصفحتها علي " انستجرام" بعض المتقطفات التي تظهرها بدون مكياج أو تصفيف شعر، وهو الأمر الذي يجده الكثيرون بانه غريب علي كاردي بي التي تظهر دائما بـ " full makeup " و شعر مستعار بالوان مختلفة و خاطفة للأنظار .

ثم ظهرت كاردي بي بصورة اخري و هي تستخدم " السشوار أو مجفف الشعر " لكي تبدو أكثر جمالا وبريقا.

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كاردي 1 (1)



كاردي 1 (2)